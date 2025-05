Totti: “In Champions tiferò Inter. Ranieri va solo ringraziato”

22/05/2025 | 18:35:33

L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato a Sky Sport della finale di Champions League: “Nulla da togliere a Luis Enrique ma tifiamo Inter. Lui è una grande persona e un grande allenatore. Ha avuto un po’ di problemi a Roma, ma a Parigi ha trovato la sua serenità e il suo equilibrio“. Su Ranieri: “Bisogna solo ringraziarlo, oltre che essere un grande tifoso ha fatto un percorso straordinario e commovente. È riuscito a rimettere in corsa una squadra e poter ambire alla Champions dove uno non si aspettava di arrivare. Quando ho fatto il dirigente c’erano 1-2-3 nomi, e mi son detto: ‘ chiamiamo Claudio’. Abbiamo fatto questa chiamata, dovevamo giocare prima del Porto. Ha risposto subito presente, è il personaggio giusto per la Roma. Dopo di lui spero che arrivi l’uomo giusto per la squadra”.

FOTO: X Totti