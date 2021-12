Totti: “Il Real Madrid avrebbe fatto di tutto per prendermi. Barça? Sarebbe stato bello giocarci, ma non abbiamo mai parlato”

La storica bandiera della Roma, Francesco Totti, in un’intervista al quotidiano catalano ‘Sport’, è tornato indietro nel tempo. L’ex 10 giallorosso ha raccontato di alcune sirene spagnole e del forte apprezzamento del Real Madrid: “Il Real Madrid avrebbe fatto qualsiasi cosa per prendermi. Al contrario, nel corso della mia carriera non ho mai parlato con il Barcellona. Mi dispiace anche perché è una squadra bella da vedere e sarebbe stato bello giocarci. In un altro mondo, vediamo se uscirà il Barcellona”.

FOTO: Twitter personale