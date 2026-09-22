Totti: “Il Genoa si è fatto avanti, ma non potevo tradire la Roma”

22/09/2026 | 11:14:09

Nel suo libro “Oltre”, Francesco Totti ha parlato della tentazione di tornare a giocare: “I primi a farsi avanti sono stati i dirigenti del Genoa, con cui ho parlato direttamente. Mi hanno posto una semplice domanda: ‘Ma allora, la vuoi fare o no questa nuova esperienza? Mi allenavo e non facevo troppa fatica, al di là degli acciacchi normali per un quasi cinquantenne. La schiena un po’ incriccata, ma niente di grave. Avevo 48 anni, okay, ma l’età in qualche modo si supera. Si diventa più lenti però il piede non invecchia, tutti concordi: quello non ha bisogno del botox. Dentro di me rimbombava forte la risposta esatta. La Roma era il punto. Non il problema, non lo sarà mai. Un tradimento sportivo non ha età, che siano 18 o 48 anni”.

foto x totti