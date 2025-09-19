Totti: “Il derby di Roma è diverso da tutti gli altri. Mi auguro che i giallorossi possano tornare in Champions”

Francesco Totti, bandiera e leggenda della Roma, ha parlato a margine dell’evento EA7 World Legends Padel Tour.

Queste le sue parole: “Il derby di Roma? È diverso da tutti, è una partita totalmente bella e difficile da giocare. Chi è romano la vive diversamente da tutto il resto”.

Come si spiega il derby di Roma a chi non è romano? “Non può capirlo, è difficile da spiegare. Solo chi è romano capisce l’importanza e il valore di questa partita”.

Come vede questo match? “Siamo alle prime partite di campionato, può succedere di tutto. L’ultima partita non è stata bella da parte di entrambe le squadre, per questo penso che domenica cercheranno di riscattarsi il più possibile”.

Cosa non è andato nella Roma contro il Torino?

“Penso la mentalità, la cattiveria e la voglia di vincere. Forse è stata presa un po’ sottogamba, pensavano che dopo le prime due vittorie consecutive fosse più facile. Invece poi il campo verde è quello che decreta tutto, è tutta un’altra musica”.

Qual è il suo pensiero su Gasperini? “Spero possa fare bene, è un grande allenatore e spero possa dare continuità a questa squadra”.

Quale giocatore le piace di più? “Penso al gruppo. Il singolo non può fare tanto, l’unico modo per cambiare pagina è rimanere uniti e cercare di fare una grande partita, con grande determinazione. Con questi fattori riesci a fare risultato”.

Ci dica un giocatore che le piace della Lazio?

“Zaccagni è quello un po’ più determinante, ma con il modulo che adotterà Gasperini farà una bella gabbia”.

Le è mai capitato di rivedersi in Dybala?

“Siamo due giocatori completamente diversi, entrambi tecnici. Io sono un po’ diverso da lui, ma spero possa riprendersi il prima possibile perché serve a questa squadra, a questa Roma. E soprattutto serve a lui”.

Dove vede la Roma a fine stagione?

“Spero possa arrivare tra le prime quattro, quello è l’obiettivo principale un po’ di tutti e soprattutto dei tifosi. Spero possa tornare a quei livelli, Roma merita un palcoscenico come la Champions”.

Cosa pensa dell’Italia e di Gattuso?

“Mi fa strano vederlo in panchina, eravamo compagni di squadra. Ma sono veramente contento per lui e spero possa portare l’Italia ai Mondiali. Una terza mancata partecipazione non sarebbe sopportabile, penso che ci siamo abituati un po’ troppo male”.

Foto: twitter personale