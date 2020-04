Totti: “Farei carte false per Tonali. Barella? Lo avrei già portato alla Roma. Su Salah e Pallotta…”

Francesco Totti è stato il protagonista della diretta Instagram di Paolo Bonolis. Queste le dichiarazioni dell’ex numero 10 della Roma: “Tonali? Per lui farei carte false. Sotto tutti i punti di vista, diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. E’ un misto tra Pirlo e Gattuso anche, ha tutto quello che può avere un giocatore. Ha un cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili. Barella? Lui è un mio pupillo ed è uno dei giocatori che avrei portato alla Roma il prima possibile, ma non ci sono riuscito. La cessione di Salah? Momo non ci ha abbandonato. In quel momento la società era in crisi. Non è stato lui ad andare via, precisiamole le cose. La gente straparla, ma non sa la realtà. Pallotta? C’è a chi piace e a chi non piace. Se andasse via potrei tornare? Mai dire mai…”.

Foto: Twitter personale Totti