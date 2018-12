Totti fa visita al Bambino Gesù di Roma: “Darò il mio contributo per realizzare il nuovo ospedale”

Un ospite d’eccezione all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Francesco Totti. L’ex capitano e attuale dirigente della Roma ha incontrato sia la presidente dell’Ospedale, Mariella Enoc, che il direttore generale, Ruggero Parrotto, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “È davvero piacevole stare qui e trascorrere un po’ di tempo con i bambini, con i genitori, gli infermieri e i medici. So che il prossimo anno l’ospedale compirà 150 anni di storia e so che ci sono grandi progetti per il futuro, in particolare l’ampliamento della sede di Palidoro e una nuova sede a Villa Pamphilj. Mi piacerebbe far parte di questa storia – afferma come riporta Roma Today – mi sento di sostenere e contribuire alla realizzazione del nuovo Ospedale. Voglio aiutare i bambini di Roma e di tutto il mondo”.

Foto: Totti Twitter