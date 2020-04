Totti e Del Piero: “Potremmo ancora dire la nostra in campo. Il rimpianto? Aver giocato poco insieme”

Alex Del Piero e Francesco Totti, due grandi numeri 10 del calcio italiano, sono intervenuti insieme e in diretta su Sky Sport. Ecco le loro parole.

Del Piero: “La responsabilità che abbiamo avuto è sempre stata attiva nelle nostre dichiarazioni e nei nostri comportamenti. Abbiamo fatto qualcosa di importante per il calcio italiano, insieme ai nostri compagni. Il tributo dei tifosi del Real Madrid? Quando giochi quelle partite hai tanta tensione, poi però quando vieni sostituito e capisci che i tifosi ti applaudono è una sensazione fantastica”.

Totti: “Gli applausi di San Siro? È differente uscire tra gli applausi di uno stadio che non è il tuo. Per noi giocatori far contenti i tifosi è motivo di orgoglio”.

Totti: “Coppia d’attacco Totti-Del Piero? Sicuramente ci poteva stare. Io e Alex potevamo giocare esterni, come prima e seconda punta. Purtroppo hanno sempre deciso di metterci in contrapposizione, scegliendo uno o l’altro. Noi siamo sempre stati a disposizione con rispetto e umiltà, ogni scelta del mister era da rispettare”.

Del Piero: “Trapattoni ci aveva fatto giocare tante volte insieme, purtroppo al Mondiale in Corea che tutti ricordiamo. Poi però non ci sono state molte altre occasioni, c’è grande rammarico per questa contrapposizione, ma ovviamente l’allenatore fa le proprie valutazioni. Avrei però voluto sperimentare questa coppia d’attacco composta con Francesco. In Italia-Germania eravamo entrambi in campo, a Firenze nel pre mondiale avevamo vinto 4 a 1… Non giocavamo male insieme”.

Del Piero: “Se la lotta per il ruolo in Nazionale ha creato problemi alla nostra amicizia? No, assolutamente. Eravamo un gruppo unito. Ognuno ovviamente portava avanti le proprie idee, ma c’era un Mondiale in ballo e non abbiamo dato spazio a egoismi particolari”.

Totti: “Non sarà una partita o la scelta di un allenatore a toglierci l’amicizia. Io e lui ancora potremmo dire la nostra… Il problema è che non tutti la pensano come noi”.

Foto: Twitter personale Totti