Totti e Cannavaro scherzano sui social: “Buffon rinnova? Tanto sta in panchina!”

Lunga chiacchierata social tra Francesco Totti e Fabio Cannavaro, intervenuto durante una diretta Instagram durante la quale non sono mancate le risate. Si parte con una battuta sul possibile rinnovo di Buffon: “Te lo dico io, vuole giocare fino a cinquant’anni”, il commento di Totti, che poi ha scherzato: “Ma può giocare altri due-tre anni, tanto sta in porta e fa il secondo!”. E Cannavaro: “Tanto tu lo sai bene, non vorrà smettere lui ma lo faranno smettere, che è ben diverso. Capiscimi…”. Totti ricorda poi il calcione rifilato a Balotelli durante un Roma-Inter: “L’altro giorno ci siamo sentiti, poi per messaggio una volta gli ho scritto ‘ringrazia che non ti ho preso bene con quel calcio’. Mario non riesce ad allenarsi senza riscaldamento? Pensa se lo avesse allenato Zeman…”. Ancora Totti: “Tanto già è sicuro al mille per mille che la mia prima trattativa la farò con la Roma. E’ scritto! Ho visto giocatori bravi, da giovani siamo tutti bravi, poi è difficile mantenersi. Il difficile è la famiglia, dicono ‘mio figlio è Ronaldo’, impazziscono. Quindi devi mettere sempre i puntini sulle i ma qualche giovane promettente c’è, riusciamo a tirarlo fuori. Noi gestiamo tutto, sia in campo che fuori. Gli sponsor in campo e fuori ai genitori se serve qualche aiuto, qualche conoscenza, sempre con discrezione. Il problema però sono i genitori, i ragazzi giovani pensano solo a divertirsi e a giocare”.

Foto: Twitter personale Totti