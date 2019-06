Totti dopo De Rossi: per la Roma è difficile tenere le bandiere alte

Dopo De Rossi, si avvicina anche l’addio di Totti. Come raccontato questa mattina dal Corriere dello Sport, lunedì in programma una conferenza stampa per annunciare l’addio. Svolta inevitabile se pensiamo che Totti, potenziale direttore tecnico, non è stato coinvolto nella scelta del nuovo allenatore giallorosso né tantomeno in quella del direttore sportivo. Ora pensare che lui possa avere un ruolo di secondo piano dopo tutto quello che ha dato per la Roma diventa davvero un’impresa ardua. Così ci apprestiamo a vivere un alto doloroso epilogo della recente storia giallorossa: dopo De Rossi anche Totti, a meno di ripensamenti nelle prossime ore. E proprio vero: la Roma non riesce a tenere alte le bandiere…

Foto: Twitter personale Totti