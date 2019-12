Totti applaude Fonseca: “Ha capito cosa vuol dire essere a Roma. Pellegrini? Può fare il capitano”

Francesco Totti e Paolo Condó: un binomio che si ritrova. Dopo la biografia ‘Un capitano’, l’ex numero 10 della Roma ha partecipato quest’oggi alla presentazione di un nuovo libro firmato dal giornalista: “La storia del calcio in 50 ritratti”. Il Campione del Mondo ha risposto alle domande dei cronisti presenti, elogiando anche il lavoro di Paulo Fonseca sulla panchina capitolina: “Sono contento del momento della squadra e che Fonseca abbia capito che cosa significhi essere a Roma. Ha trasmesso positività ed energia a una squadra che aveva delle lacune. Speriamo che sia un percorso positivo”.

La Roma

“La Roma deve essere tra i top club in Europa e spero che prima o poi arrivi in questa posizione. Restare a Roma per me è stata una scelta di cuore e indossare quell’unica maglia che ho sempre amato è una stata doppia responsabilità. È per me è stata la vittoria più bella. Sono orgoglioso di quello che ho fatto per la Roma società e cammino sempre a testa alta. Vorrei rivivere i 25 anni che ho passato nella Roma, anche i momenti di difficoltà, che anzi ricordo con più passione. Ho avuto tanti amici, tanti fratelli in 25 anni”.

Pellegrini e Florenzi

“Non vorrei rivivere l’ultimo anno da giocatore. Il modo, il contorno. Sono stato preso di mira, ero il capro espiatorio di tutto. Ma ho sempre messo la squadra davanti a qualsiasi cosa, così non ci sarebbero stati equivoci. Pellegrini mi guardava quando faceva il raccattapalle. Lui può fare assist come quelli a Kluivert a Verona. E ha fatto il capitano a San Siro contro l’Inter. Occhio, però, io non ho niente contro Florenzi…”.

Pallone d’Oro

“La maglia numero dieci significa estro genialità, ma pesa, è una responsabilità. Devi dare qualcosa in più. È un numero diverso, una consacrazione, non tutti se la possono permettere. Ognuno ha la sua idea, il suo parere e tutti si sentono bravi. Se dovessi portarmi via una maglietta della mia carriera, su un’isola deserta porterei quella del 28 maggio, dell’ultima partita”.

