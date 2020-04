Totti: “A tavolino ho vinto 10-12 scudetti”. Poi precisa: “Mio figlio alla Lazio? Non sono scemo”

Arrivano altre dichiarazioni di Francesco Totti, intervenuto durante una diretta Instagram con Alessandro Del Piero: “Le parole su mio figlio e la Lazio? Ma non sono mica scemo che porto Cristian alla Lazio. Qualcuno ha estrapolato quello che voleva (facendo chiarezza sulle parole di qualche giorno fa, ndr). Io ho detto semplicemente che con il mio nuovo lavoro se mi chiama una squadra devo rispondere, che sia Lazio, Juve o Milan, è tutto aperto. Ma ho detto anche che Cristian mi fermerebbe subito e direbbe no, che è la stessa cosa che penso io. Non sono scemo”. Poi Totti fa una battuta su Calciopoli. “Quanti scudetti hai vinto tu?”, chiede Francesco. Risponde Del Piero: “Otto sul campo, sei ufficiali”. Immediata la replica di Totti: “Ah vabbè, io a tavolino ne avrò vinti 10 o 12…”.

Foto: Twitter personale Totti