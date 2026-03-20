Tottenham, Vicario si opera: intervento chirurgico per un’ernia

20/03/2026 | 17:17:23

Il Tottenham ha comunicato che il portiere Guglielmo Vicario si sottoporrà ad un intervento chirurgico per un’ernia.

Questo il comunicato del club:

“Possiamo confermare che Guglielmo Vicario sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un’ernia la prossima settimana.

L’intervento di piccola entità a cui verrà sottoposto il portiere della nazionale italiana è stato programmato in modo da avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione.

Guglielmo inizierà immediatamente il suo percorso di riabilitazione con il nostro staff medico e si spera che possa tornare in campo entro il prossimo mese”.

Foto: Instagram Vicario