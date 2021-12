Tottenham, tifosi pazzi di Conte: “Mangia spaghetti, beve birra”. Il video

Antonio Conte è diventato subito idolo dei tifosi del Tottenham. E’ diventato virale sui social, infatti, un video di un gruppo di tifosi degli Spurs che dedicano un coro al tecnico salentino, da poche settimane alla guida del Tottenham.

Il tecnico da quando si è insediato al Tottenham, è imbattuto in Premier, con 4 vittorie e 2 pareggi, una vittoria in Coppa di Lega e una sola sconfitta, subita in Conference League.

Tifosi che hanno subito esaltano il tecnico dedicandogli il coro: “Antonio Conte, mangia spaghetti, beve Moretti e odia il Chelsea”.

Nel video, il coro virale dedicato al tecnico ex Inter.

Antonio Conte, he eats Spaghetti, he drinks Moretti, he hates fucking Chelsea 🎶🎶🎶🎶🎶 #coys pic.twitter.com/G7cVCv80X7 — Dorps (@N17Dorps) December 22, 2021

Foto: Twitter Tottenham