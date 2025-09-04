Tottenham, Tel escluso dalle liste UEFA. Presenti Kolo Muani e Xavi Simons

04/09/2025 | 15:00:38

Il giovane talento scuola Bayern Monaco, Tel, è stato escluso dalle lista UEFA Dopo il trasferimento estivo, il giocatore sta trovando poco spazio al Tottenham guidato da Thomas Frank. Sono invece presenti nelle liste i nuovi acquisti Kolo Muani, Xavi Simons, Joao Palhinha e Mohammed Kudus. Dopo 60 partite e 12 gol con i bavaresi, il talento francese ha disputato solo tredici partite al Tottenham mettendo a segno due gol.

Foto: Instagram Tottenham

