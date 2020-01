Tottenham, tegola Kane: sarà operato e tornerà ad allenarsi ad aprile

Brutte notizie per José Mourinho. Il Tottenham perde Harry Kane per i prossimi tre mesi a causa del grave infortunio al ginocchio sinistro. Questo il comunicato degli Spurs: “A seguito della valutazione da parte del nostro personale medico nell’ultima settimana, possiamo confermare che Harry Kane subirà un intervento chirurgico per riparare il tendine lesionato del ginocchio sinistro. La decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico non dovrebbe avere un impatto sul lasso di tempo in cui il capitano dell’Inghilterra starà fuori, con l’aspettativa che tornerà ad allenarsi ad aprile”.

https://twitter.com/SpursOfficial/status/1215317855899656194

Foto: Twitter ufficiale Tottenham