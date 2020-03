Tottenham: taglio del 20%degli stipendi ai dipendenti non strettamente legati al campo

Il Tottenham ha deciso di tagliare del 20% degli stipendi dei lavoratori del club non strettamente correlati all’attività di campo. Privato di buona parte dei proventi che sarebbero dovuti arrivare da questa Premier League, il patron Daniel Levy ha deciso di mettere e in atto una politica di riduzione dei salari per i 550 impiegati e direttori delle altre aree del club, per i mesi di aprile e maggio.

Foto: profilo Twitter ufficiale Tottenham Hotspur FC