Tottenham, sondato anche Still per la panchina

Il Tottenham deve scegliere l’allenatore per la prossima stagione, quando verrà archiviata definitivamente l’era Conte che in queste settimane sta vedendo in azione il suo vice Stellini. Secondo quanto riportato da Sportitalia, un candidato è il giovane William Still del Reims, al punto che ci sarebbe stato un incontro con Fabio Paratici.