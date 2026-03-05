Tottenham sempre più giù: il Crystal Palace vince il derby 3-1. Tudor a +1 sulla zona retrocessione

05/03/2026 | 23:18:36

Rischia grosso il Tottenham che quest’anno deve lottare clamorosamente per non retrocedere. La cura Tudor non si vede, anzi, tutt’altro. Sono 5 le sconfitte di fila per l’ex tecnico della Juventus. L’ultima nel derby di questa sera, sconfitta interna per 1-3 contro il Crystal Palace. Solanke aveva anche portato avanti gli Spurs al 34′, poi la rimonta degli ospiti, con una doppietta di Sarr e una rete di Larsen. Un ko pesantissimo, con gli uomini di Tudor che restano a 29 punti, a +1 sulla zona retrocessione occupata dal West Ham.

Foto: sito Tottenham