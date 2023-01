Tottenham, scatto decisivo per Danjuma: scavalcato l’Everton

Il Tottenham vuole regalare rinforzi ad Antonio Conte per non arrendersi in zona Champions. Dopo quanto raccontato su Zaniolo, una trattativa in stato avanzato è quella per Arnaut Danjuma, in uscita dal Villarreal e trattato a lungo dall’Everton. Ma l’esonero di Lampard ha bloccato la trattativa, ora il Tottenham ha operato il sorpasso per Il classe 1997. Secondo numerosi voci provenienti dall’Inghilterra, Danjuma è atteso a Londra nelle prossime ore per le visite.

Foto: twitter personale