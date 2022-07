Tottenham scatenato, visite in corso per Spence

Il Tottenham è sempre più al centro del mercato inglese. La squadra di Conte continua la preparazione in Corea dove è impegnata per la tournée estiva. La dirigenza invece continua a lavorare sul mercato e ha piazzato oggi il sesto colpo. È in arrivo la firma di Djed Spence terzino del Middlesbrough. Il ventunenne sta già sostenendo le visite mediche e presto si legherà al club.

Foto: Twitter Tottenham