Brutte notizie in casa Tottenham. Le notizie che arrivano dall’infermeria, infatti, non sono per nulla confortanti per Postecoglou. Come riportato dal sito ufficiale degli Spurs, infatti, Ivan Perisic ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore destro e starà fuori dal campo per diversi mesi.

Foto: Sito ufficiale Tottenham