Tottenham, rivoluzione sulle fasce: ai saluti Aurier e Trippier. In entrata…

Il Tottenham prepara una mini-rivoluzione sulle fasce. In vista dell’estate, il club inglese ha in mente diverse operazioni di mercato tra entrate e uscite. Come si legge sui principali tabloid britannici, gli Spurs negli ultimi giorni avrebbero aperto alle cessioni di Aurier e di Trippier, quest’ultimo corteggiato dall’Everton. In entrata, invece, si monitorano con molta attenzione i profili di Aaron Wan-Bissaka del Crystal Palace (piace anche a City e United) e Max Aarons del Norwich.

Foto: Mundo Deportivo