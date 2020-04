Tottenham, ricoverata la leggenda Jimmy Greaves: giocò anche nel Milan

Jimmy Greaves, il più grande cannoniere della storia del Tottenham, oggi 81enne, è stato ricoverato in ospedale per motivi di salute. Non dovrebbe trattarsi di Coronavirus, ma delle conseguenze di diversi problemi di salute che lo accompagnano da quando ha avuto un infarto circa 8 anni fa. Ex-Tottenham e Chelsea, ha segnato complessivamente 266 e 132 reti con i due club londinesi. Con 357 reti in campionato, è il miglior marcatore di sempre nel torneo inglese. Nel 1961, anche un esperienza in Italia: infatti, approdò al Milan, dove siglò 9 reti in 12 partite, tornando in patria dopo pochi mesi per alcuni problemi con Nereo Rocco.