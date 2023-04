Tottenham raggiunto al 90′ dall’Everton: Keane risponde a Kane. Finisce 1-1

Keane risponde a Kane, finisce 1-1 la gara tra Everton e Tottenham, Monday Night della Premier League. La sfida valida per il 29° turno di Premier League fra Everton e Tottenham ha visto anche una doppia espuslione, di Doucoure al 58′, che ha lasciato i padroni di casa in inferiorità numerica per oltre mezz’ora, e anche quella sul fronte opposto di Lucas Moura all’88’. Prima gara da primo allenatore per l’ormai ex vice-Conte Cristian Stellini che fino a giugno traghetterà gli Spurs.

Foto: twitetr Tottenham