Tottenham primo in classifica, non succedeva da sei anni

Il Tottenham ha superato il Manchester City per 2-0 nel big match di questo sabato e si trova al primo posto in classifica in Premier League, non succedeva dall’agosto del 2014, quando gli Spurs avevano chiuso la giornata al primo posto in campionato per la prima volta da gennaio 1985.

Oggi tocca a Leicester e Liverpool per capire se gli Spurs riusciranno a chiudere l’intero fine settimana in testa. Intanto José Mourinho si gode il primato.

Foto: Twitter Mourinho