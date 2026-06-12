Tottenham-Porro, un rinnovo faraonico per allontanare il Manchester City
12/06/2026 | 13:45:46
Secondo As, il Tottenham è pronto ad offrire a Pedro Porro un ricchissimo rinnovo di contratto, come risposta all’interesse del Manchester City per il giocatore. De Zerbi, che reputa l’esterno una delle pedine fondamentali del suo scacchiere, ha chiesto alla società uno sforo extra per convincere Porro a rimanere, facendolo diventare tra i più pagati, se non il più pagato, della rosa.
Foto: Instagram Porro