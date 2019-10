Tottenham, per tutto c’è una prima volta: mai subiti così tanti gol in casa

La prima volta non si dimentica mai, ma in questa occasione probabilmente il Tottenham preferirebbe lasciare posto all’oblio il prima possibile. La sconfitta patita in favore del Bayern Monaco nella gara di Champions League disputata ieri sera a Londra è infatti la prima occasione in assoluto nella quale gli Spurs hanno concesso in casa propria la bellezza di sette reti. Mai era accaduto in gare ufficiali prima del 7-2 bavarese.

7 – Tottenham Hotspur have conceded seven goals in a home match for the very first time in any major competition. Embarrassed. pic.twitter.com/3Yh8WarA7S — OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2019

