Tottenham: nonostante la crisi, De Zerbi concede una settimana di riposo ai calciatori non convocati dalle Nazionali

21/09/2026 | 18:45:00

Roberto De Zerbi, nonostante l’inizio shock con il Tottenham, ha concesso una settimana di riposo completo a tutti i giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali. A comunicarlo è il Telegraph, che aggiunge che la pausa era programmata in anticipo dallo staff del tecnico italiano, indipendentemente dai risultati negativi ottenuti fin qui in questo primo scorcio di stagione. Nell’ultimo turno, infatti, gli Spurs hanno perso in casa contro l’Aston Villa 2-3 in una partita in cui avrebbero meritato qualcosa in più. Nel complesso, sono 2 i punti in campionato in 5 partite, a cui va sommata l’eliminazione per mano del Liverpool in Carabao Cup.

Foto: X Spurs