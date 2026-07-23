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Tottenham: non convocato Vicario per la Tournée oceanica

23/07/2026 | 14:03:30

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Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham dal marzo 2026, ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Australia e Nuova Zelanda. Sandro Tonali, Conor Gallagher, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes e Martin Dúbravka, i nuovi acquisti estivi degli Spurs, fanno parte della spedizione che affronterà Auckland FC, Sydney FC e Chelsea. Ma, la vera sorpresa è che Guglielmo Vicario, estremo difensore al Tottenham dal 2023, non è stato incluso nella lista, poiché fermato da un lieve problema fisico rimediato in allenamento.

Foto: Instagram Vicario