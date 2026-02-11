Tottenham, no a De Zerbi. C’è Maresca in pole per il dopo Frank

Il Tottenham si guarda intorno dopo l’esonero di Thomas Frank. Gli Spurs erano stati accostati a Roberto De Zerbi, fresco di addio al Marsiglia, ma non sembra essere l’opzione numero uno per gli inglesi. Secondo fonti inglesi c’è un altro tecnico italiano in pole invece, si tratta di Enzo Maresca, considerato il profilo ideale per inaugurare un nuovo corso. L’allenatore napoletano aveva lasciato il Chelsea nei mesi scorsi dopo contrasti con la dirigenza, nonostante risultati prestigiosi. Alla guida dei Blues aveva conquistato la Conference League nella passata stagione e poi il Mondiale per club la scorsa estate.

Foto: Instagram Chelsea