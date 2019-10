Tottenham, niente intervento chirurgico per Lloris: i tempi di recupero

Il Tottenham, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato il seguente comunicato sulle condizioni di Hugo Lloris, infortunatosi sabato nella gara di Premier League contro il Brighton: “Ha subito ulteriori accertamenti questa mattina. I risultati hanno dimostrato che, sebbene non sia necessario un intervento chirurgico, il nostro capitano ha subito un danno ai legamenti e non dovrebbe tornare prima della fine del 2019”.

Hugo Lloris has undergone further assessment this morning after sustaining a dislocated elbow in our match against Brighton on Saturday.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2019