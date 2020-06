Tottenham-Manchester United, le formazioni ufficiali: Kane torna titolare

Alle 21,15, a Londra, torna in campo il Tottenham di Josè Mourinho, per la sfida valida per la 30esima giornata di Premier League contro il Manchester United. Ecco le formazioni ufficiali:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Dier, Davies; Sissoko, Winks; Son, Lamela, Bergwijn; Kane. All. Josè Mourinho

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, James; Martial. All. Ole Gunnar Solskjaer