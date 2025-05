Tottenham-Manchester United, i precedenti sorridono agli Spurs

21/05/2025 | 12:19:58

Tottenham e Manchester United si sfidano questa sera nella gara che mette in palio l’Europa League, una possibile consolazione dopo una stagione horror in Premier per entrambe. Il Tottenham è attualmente 17esimo in Premier League, la squadra di Ruben Amorim 16esima. Ed in diverse delle scorse stagioni, i soli 38 e 39 punti raccolti non sarebbero stati sufficienti a garantire la permanenza in Premier League. Nonostante l’ottimo cammino europeo dello United. Il portoghese ha conquistato solo 24 punti in 26 partite di Premier League. E i precedenti di questa stagione sorridono agli uomini di Postecoglu, che si sono imposti nell’ultima gara dello scorso febbraio, vincendo 1-0, mentre in EFL Cup gli Spurs si sono imposti 4-3 al termine di una gara spettacolare. Lo scorso 29 settembre, invece, lo United allenato ancora da Ten Hag, crollò a Old Trafford 3-0. Battere per la prima volta in stagione il Tottenham potrebbe valere una coppa e la qualificazione alla prossima Champions League.

FOTO: Instagram United