Tottenham-Manchester City, l’eterna sfida tra Mourinho e Guardiola

Con Mou o con Pep? E’ questo il dilemma a cui nessuno sa rispondere. Perché la rivalità – sana – tra José Mourinho e Pep Guardiola va ormai avanti da anni. E oggi sarà riproposta con il big match in programma in Premier League tra Tottenham e Manchester City alle ore 18:30 in quel di Londra. Una sfida dal sapore europeo, dove nessuno vuole perdere. Il tecnico dei Citizens ha da poco rinnovato, mentre l’allenatore degli Spurs ha cambiato il suo soprannome: “Da adesso non sono più lo Special One, adesso chiamatemi l’Experienced One“. Prima l’Inter, la semifinale contro i catalani guidati da Guardiola e il siparietto con Ibrahimovic. Poi l’annata di fuoco quando José guidava il Real Madrid. Adesso il palcoscenico si è spostato in Premier. I Citizens rincorrono l’Europa, fermi a quota 12 punti alle spalle del Wolverhampton mentre i londinesi inseguono il Leicester in una classifica cortissima insieme a Liverpool e Southampton.

Foto: twitter uff Tottenham