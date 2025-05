Tottenham, l’Europa League è tua! Johnson stende lo United: 1-0

21/05/2025 | 22:58:43

Il Tottenham si prende l’Europa League! Jonhon consegna il trofeo agli Spurs: 1-0 allo United. La prima occasione da rete arriva all’11’ con Johnson che mette alla prova Onana dopo un’ingenuità di Maguire. Al 16′ arriva al risposta dei Red Devils con Amad Diallo. Dagli sviluppi di calcio d’angolo, Vicario esce ma spizza solo il pallone che termina sui piedi dell’ex Atalanta che calcia un diagonale potente che non termina di molto al lato del secondo palo. Al 30′ è ancora Diallo a rendersi protagonista che salta tre avversari, poi libera il destro ma il gambone di Johson respinge questa conclusione. Torna in avanti il Tottenham. E Onana e Yoro rischiano grosso: il difensore aspettava l’uscita del suo portiere ma l’ex Inter rimane tra i pali. Allora Yoro si gira ma si complica la vita, prova un dribbling che rischia di non riuscirgli ma alla fine un rimpallo fa carambolare in modo innocuo la palla verso Onana che può bloccarla. La partita si sblocca al 42′ con Johnson che, con l’aiuto di Shaw, batte anche Onana, non sicurissimo nell’uscita. Lo United reagisce nella ripresa. E al 48′ arriva subito il primo squillo della ripresa: cross di Diallo, Hojlund impatta di testa nel cuore dell’area del Tottenham ma colpisce male e il pallone finisce alto sopra la traversa. La squadra di Amorim vuole il pari. E al 69′ Van de Ven si sostituisce a Vicario e salva sulla linea e con un’acrobazia incredibile su Hojlund. Al 73′, invece, è Bruno Fernandes a sfiorare il pareggio con un colpo di testa che non esce di molto oltre il palo. Un minuto più tardi è Vicario a salvare gli Spurs. È assedio United, ma la difesa degli Spurs resiste per tutti e sette i minuti di recupero. E riscatta la stagione prendendosi l’Europa League e strappa il pass per la prossima Champions League.

Foto: Instagram Europa League