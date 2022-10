Tottenham, Lenglet strizza l’occhio al Barça: “Esperienza incredibile, non la considero terminata”

Durante l’intervista concessa ai microfoni del Guardiano, Clement Lenglet, ha così parlato del presente al Tottenham e il passato (e possibile futuro) al Barcellona : “La mia esperienza a Barcellona è stata incredibile. Non la considero terminata, perché ho un contratto fino al 2026 e non esiste un’opzione per rinnovare col Tottenham. Ci sarà comunque tempo per pensarci: devo stare bene in campo per aiutare la squadra, e se tutto andrà per il meglio magari ne discuteremo più avanti, ma ora è troppo presto”.

Foto: Twitter Tottenham