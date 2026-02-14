Tottenham, le prime parole di Tudor: “Un onore entrare in momento così importante”

14/02/2026 | 13:25:36

Il Tottenham ha annunciato sui canali social l’arrivo di Igor Tudor che sarà il traghettatore fino alla conclusione della stagione con il chiaro obiettivo di tirare fuori gli Spurs da una difficile situazione di classifica. Queste le prime parole di Tudor: “È un onore entrare in un momento così importante. So quale responsabilità mi è stata affidata: dare continuità alle prestazioni e competere con convinzione in ogni gara”.

Foto: Tottenham X