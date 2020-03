Tottenham, Kane vicino al rientro: “Non manca molto, devo solo ritrovare la condizione migliore”

Harry Kane, attaccante del Tottenham fuori da qualche mese a causa di un brutto infortunio, è ormai vicino al rientro anche per via della sosta forzata. Queste le dichiarazioni del centravanti inglese sui canali ufficiali degli Spurs: “Il mio rientro non è lontano. Spero di poter tornare a lavorare con la squadra tra 2 o 3 settimane. In questo momento posso fare di tutto, ora devo solo recuperare la forma fisica”. Per José Mourinho, dunque, giungono buone notizie.