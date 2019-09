Tottenham, infortunio in Nazionale per Lo Celso: il report degli Spurs

Arrivato al Tottenham questa estate, Giovani Lo Celso deve già fare i conti con il primo stop della propria stagione. Il centrocampista torna infatti infortunato a Londra dopo essersi unito alla Nazionale argentina in questo fine settimana. Ecco il report medico degli Spurs: “Giovani Lo Celso è rientrato anticipatamente a Londra dopo aver lasciato la selezione argentina per via di un infortunio all’anca. Il centrocampista offensivo ha riportato l’infortunio durante il match della sua Nazionale contro il Cile. Si sottoporrà ora a un periodo di riabilitazione e ci si attende il suo rientro in prima squadra per la fine di ottobre“.

Foto: twitter Tottenham