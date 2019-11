Tottenham, il presidente Levy: “Decisione difficile, ma presa nell’interesse del club”

Dopo l’esonero di Mauricio Pochettino, arrivano le prime parole di Daniel Levy, presidente del Tottenham, intervenuto così ai canali ufficiali del club inglese: “Eravamo estremamente riluttanti a questo cambiamento e non è una decisione presa alla leggera e in fretta. I risultati ottenuti alla fine della scorsa stagione e all’inizio di quest’anno sono stati deludenti. Spetta al CdA prendere le decisioni difficili, ma lo facciamo nel migliore interesse del club. Mauricio e il suo staff faranno sempre parte della nostra storia. Vorrei ringraziare lui e il suo staff per tutto ciò che hanno contribuito. Saranno sempre i benvenuti qui. Dobbiamo ripartire e cercare di fare una stagione positiva per i nostri tifosi. Forniremo un aggiornamento sul nuovo personale tecnico a tempo debito”.

