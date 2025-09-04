Tottenham, il presidente Daniel Levy si è dimesso

04/09/2025 | 19:10:47

Attraverso un comunicato presente sul proprio sito, il Tottenham ha reso nota la notizia delle dimissioni di Daniel Levy da presidente del club inglese, dopo ben 24 anni. Di seguito, l’annuncio degli Spurs:“Il Tottenham Hotspur annuncia che Daniel Levy si è dimesso dal ruolo di Executive Chairman (Presidente) dopo quasi 25 anni. Il Tottenham Hotspur si è trasformato nell’ultimo quarto di secolo. Ha partecipato alle competizioni europee in 18 delle ultime 20 stagioni, diventando uno dei club di calcio più riconosciuti al mondo, investendo costantemente nella sua accademia, nei giocatori e nelle strutture, inclusi un nuovo stadio di livello mondiale e un centro di allenamento all’avanguardia. Il club ha anche gareggiato regolarmente ai massimi livelli, ottenendo diversi successi sul campo, tra cui la recente vittoria dell’Europa League. Come parte della pianificazione della successione, il club ha effettuato negli ultimi mesi numerose nomine di alto livello. Vinai Venkatesham è stato assunto come Chief Executive Officer (CEO), con Thomas Frank nuovo allenatore della squadra maschile e Martin Ho allenatore della squadra femminile. Peter Charrington è entrato nel consiglio e assumerà il nuovo ruolo creato di Non-Executive Chairman. Tutto ciò fa parte dell’ambizione del club di assicurarsi una struttura pronta a garantire successi sportivi a lungo termine”.

Foto: sito Tottenham