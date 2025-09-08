Tottenham, il club non è in vendita. Respinte due offerte

08/09/2025 | 10:32:01

Attraverso il sito ufficiale del Tottenham, il club ha diramato un comunicato riguardante due manifestazioni preliminari di interesse ricevute dall’azionista di maggioranza, Enic Sports & Developments Holdings Ltd, per le proprie quote spiegando la stabilità dell’attuale società e il rifiuto di cedere la proprietà. La società resta al gruppo ENIC, azionista di maggioranza con l’85,55%. Gli Spurs sono ora guidati da Peter Charrington, nominato presidente non esecutivo. Questo il comunicato: “Il Consiglio di Amministrazione di Tottenham Hotspur Limited (“Tottenham Hotspur”, il “Club” o la “Società”) è a conoscenza delle recenti speculazioni mediatiche e conferma che il suo azionista di maggioranza, ENIC Sports & Developments Holdings Ltd (“ENIC”), ha ricevuto e respinto in modo inequivocabile separate manifestazioni preliminari di interesse riguardanti proposte per acquisire l’intero capitale sociale emesso, e da emettere, di ENIC da parte di: (i) PCP International Finance Limited (“PCP”); e (ii) un consorzio di investitori guidato dal Dr. Roger Kennedy e Wing-Fai Ng tramite Firehawk Holdings Limited (il “Consorzio”). A causa della partecipazione di maggioranza detenuta da ENIC in Tottenham Hotspur, qualora venisse avanzata e completata un’offerta per acquisire ENIC, sarebbe necessario, in base alla Regola 9 del Codice, presentare un’offerta obbligatoria per acquisire anche le azioni di Tottenham Hotspur non già detenute da ENIC. Il Consiglio del Club e ENIC confermano che Tottenham non è in vendita e che ENIC non ha alcuna intenzione di accettare offerte per la cessione della propria partecipazione nel Club. Conformemente alla Regola 2.6(a) del Codice, ciascuna delle parti, PCP e il Consorzio, è tenuta, separatamente, entro le ore 17:00 del 5 ottobre 2025, ad annunciare o una ferma intenzione di presentare un’offerta per la Società ai sensi della Regola 2.7 del Codice, oppure che non intende presentare alcuna offerta, nel qual caso l’annuncio sarà trattato come una dichiarazione ai sensi della Regola 2.8 del Codice. Tale scadenza può essere prorogata con il consenso del Panel on Takeovers and Mergers, ai sensi della Regola 2.6(c) del Codice. Di conseguenza, con questo annuncio inizia un periodo di offerta ai sensi del Codice”.

Foto: instagram Tottenham