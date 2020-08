Tottenham, Hart: “Mi sento come se stessi ricominciando”

Joe Hart è stato ufficializzato dal Tottenham. Queste le sue primissime parole al club: “Mi sento come se stessi ricominciando di nuovo e mi piace molto questa sensazione. Il mio corpo è certamente pronto, ho lavorato molto. Ho cercato di crescere come persona e come giocatore”. Trentatré anni, l’ex City e Torino Hart riparte dagli Spurs dopo l’ultima avventura al Burnley.

Foto: Twitter Tottenham