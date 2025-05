Tottenham, grana Kulusevki: il giocatore è stato operato alla rotula. Stagione finita

14/05/2025 | 18:48:08

Grana non da poco per il Tottenham che perde Dejan Kulusevski. L’ex Juve, salterà la finale di Europa League di mercoledì prossimo contro il Manchester United allo stadio San Mamés di Bilbao. Il club inglese ha confermato che il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un infortunio al ginocchio. Kulusevski è stato sostituito al 19° minuto durante la sconfitta del fine settimana contro il Crystal Palace (0-2) e ora sarà costretto a saltare la sfida contro i Red Devils di Ruben Amorim in Spagna.