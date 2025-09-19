Tottenham, Frank stregato da Romero: “E’ uno dei migliori difensori centrali d’Europa”

19/09/2025 | 20:45:17

Thomas Frank, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brighton, dove ha esaltato il difensore centrale Romero, ex Juve e Atalanta.

Queste le sue parole: “Romero? Ho un’alta considerazione nei suoi confronti. Penso che sia uno di migliori centrali al mondo e aiuta il fatto che abbia vinto il Mondiale e l’Europa League. Migliora di settimana in settimana, vedo un giocatore e una persona più matura e non che non lo sia mai stato prima. È aggressivo quando serve, calmo e composto quando serve”.

Foto: sito Tottenham