Tottenham, ecco il sostituto di Lloris: è ufficiale il ritorno di Vorm

Il Tottenham, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato il ritorno di Michel Vorm, portiere classe ’83 che andrà a prendere il posto dell’infortunato Lloris. L’esperto specialista olandese, svincolato dopo l’ultima esperienza proprio con gli Spurs, ha firmato fino al termine della stagione e si contenderà una maglia da titolare con Gazzaniga.

Welcome back, @Vorm_Official!

The experienced goalkeeper has signed a contract with the Club until the end of the season. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 14, 2019