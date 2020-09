Tottenham, che beffa: Lucas illude Mou, il Newcastle pareggia al 97′

Finisce 1-1 la sfida tra Tottenham e Newcastle. Ma per gli uomini di Mourinho è un pari amarissimo: avanti al 25′ con il gol di Lucas Moura (assist di Kane), gli Spurs vedono svanire i tre punti clamorosamente sul finale di gara, in pieno recupero: al 93′ l’arbitro fischia rigore per il Newcastle a causa di un fallo di mano di Dier, il Var conferma la decisione del direttore di gara e Wilson sigla dal dischetto il definitivo pareggio per il Newcastle, al 97′.

Foto: Twitter Tottenham