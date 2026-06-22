Tottenham: Bergvall chiede la cessione
22/06/2026 | 13:06:51
Secondo The Athletic, il centrocampista classe 2006, Bergvall avrebbe chiesto la cessione al Tottenham. Attualmente impegnato al Mondiale con la sua Svezia, il ragazzo vorrebbe allontanarsi da Londra, sponda Spurs, per iniziare una nuova avventura, calda la pista della permanenza in Premier. In un’estate che sembra già molto intensa per il mercato della squadra di De Zerbi, l’allenatore italiano rischia di perdere una pedina giovane del suo scacchiere, al termine di una stagione che è stata tutt’altro che semplice.
Foto: Instagram Bergvall