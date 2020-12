Tottenham beffato nel finale dai Wolves. E’ 1-1 per Mou

Non riesce a tornare alla vittoria il Tottenham di Mourinho che non vince ormai da 4 partite. Gli Spurs hanno impattato 1-1 con il Wolverhampton dopo una gara che li ha visti in vantaggio dal 1′ all’85’.

Quando il traguardo dei 3 punti sembrava molto vicino, la beffa dei padroni di casa. Tottenham in vantaggio al 1′ con Ndombele. I londinesi hanno poi provato a controllare la gara, concedendo però molte occasioni ai padroni di casa che trovavano l’1-1 all’86’ con Saiss.

Dopo 7′ minuti di recupero, la gara finisce sull’1-1.

Il Tottenham perde una grossa occasione per riportarsi sotto al Liverpool, che aveva frenato clamorosamente: gli Spurs salgono a 26 punti, a -3 dall’Everton secondo, a -6 dal Liverpool capolista. Il Wolveramphton sale a 21 punti in zona tranquilla.

Foto: Twitter Tottenham