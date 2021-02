Tottenham ancora ko: il West Ham vince 2-1 e sale al 4° posto

Ancora una sconfitta per il Tottenham di Josè Mourinho, che non sembra riuscire ad uscire dal periodo nero fatto di 4 ko e una sola vittoria nelle ultime 5 giornata di Premier League. Gli Surs sono stati sconfitti sul campo del West Ham per 2-1. A nulla è servito il gol di Lucas, arrivato dopo le reti di Michail Antonio al 5′ e Lingard al 47′. Con questa vittoria gli Hammers salgono al quarto posto. Il Tottenham perda la seconda gara di fila in campionato e precipita a -9 dalla zona Champions.

Foto: Twitter West ham